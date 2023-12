Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat in der erstmals ausgetragenen Nations League den Klassenerhalt in der A-Liga souverän geschafft. Das ÖFB-Team besiegte im abschließenden Spiel in St. Pölten Norwegen mit 2:1 (1:0) und sicherte sich Platz zwei hinter Frankreich. Damit misst sich die Tr