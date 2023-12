Altach Aufgrund der winterlichen Verhältnisse rund um die Cashpoint Arena wird es zu Problemen bei der Anreise kommen. Deshalb hat der Klub vorgesorgt und bietet allen Zuschauern, die mit den Autos anreisen, eine Parkmöglichkeit bei der Firma Gunz in Mäder an. Von dort fährt ein Shuttle-Bus direkt zum Stadion. Eine weitere Variante ist in Abklärung. So sollen auch beim Huber-Shop in Altach die Parkplätze benutzbar sein.