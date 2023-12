Wichtige Auswärtssiege von ECB und EHC

Vorarlberger Duo klettert in der AHL-Tabelle nach oben.

Linz, Meran Der EC Bregenzerwald surft weiter auf der Erfolgswelle und feierte beim HC Meran den fünften Sieg in Folge. Die Wälder setzten sich in Südtirol mit 4:2 durch. Erik Embrich hatte die Gäste im Powerplay früh in Führung gebracht (7.). Felix Zipperle erhöhte aus spitzem Winkel auf 2:0 (28.). Den dritten ECB-Treffer erzielte Fabian Ranftl nach 50. Minuten, dazwischen hatte Nolan Ritchie für die Meraner auf 1:2 verkürzt. Der Kanadier sorgte kurz vor Schluss mit dem 2:3 nochmals für Spannung, ehe Roberts Lipsbergs zur Entscheidung ins leere Meraner Tor traf (58./60.). „Es war keine schlechte Partie. Für uns läuft es momentan ziemlich gut. Wir halten als Mannschaft zusammen, das funktioniert“, freute sich Zipperle über den Sieg.

Halbfinal-Ticket

Hart umkämpft war auch das Spiel des EHC Lustenau bei den Steel Wings Linz. Das schwedische Duo Mikael Johansson und Jesper Öhrvall glich jeweils eine Linzer Führung aus (20./30.). Max Wilfan (35.) und Lenz Moosbrugger (45.) trafen anschließend zur Lustenauer Führung, die bis zum Ende hielt. Der Erfolg sorgte auch für eine Vorentscheidung in der österreichischen Meisterschaft, wo der EHC nun neun Punkte vor Linz liegt und damit fix im Halbfinale steht.