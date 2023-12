Erster NHL-Doppelpack von Marco Rossi

Marco Rossi jubelte mit Kirill Kaprizov über seine beiden Treffer. Apa

St. Paul Die Minnesota Wild gewinnen die Sonntagsmatinee in der eigenen Halle gegen die Chicago Blackhawks mit 4:1. Hauptverantwortlich für den dritten Erfolg der Wild unter dem Neo-Coach John Hynes war Marco Rossi mit dem ersten NHL-Doppelpack seiner Karriere. Der Rankweiler erzielte den ersten Treffer nach gut zwei Minuten, indem er einen Schuss von Brock Faber mustergültig abfälschte. Das 2:0 folgte zehn Minuten später im Powerplay. Rossi war per Onetimer gedankenschneller als seine Gegenspieler und traf mit einem Handgelenkschuss aus dem Slot. Für den 22-Jährigen war es das erste Tor in Überzahl überhaupt.

Minnesota legte noch vor der ersten Pause nach und erhöht durch einen Schlagschuss von Mats Zucarello auf 3:0. Auch hier hatte Rossi seinen Anteil, denn er stand auf dem Eis und behinderte Chicago-Keeper Petr Mrazek.

Frühe Entscheidung

Das Duell Wild gegen Blackhawks war auch ein Aufeinandertreffen der statistisch besten Rookies der Liga. Rossi ist nun mit acht Saisontoren die Nummer zwei hinter Chicago-Ausnahmetalent Connor Bedard, der gegen die Wild zwar ohne Punkt blieb, aber insgesamt bei elf Saisontoren hält.

Im zweiten Abschnitt stellte Matt Boldy dank guter Arbeit vor dem Tor auf 4:0, es war die Vorentscheidung der Partie, da Chicago offensiv einfach zu harmlos auftrat. Dennoch gelang dem Team aus Illinois in der 53. Minute durch Taylor Raddish immerhin noch der Ehrentreffer. VN-EMJ