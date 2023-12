„Brutal schwer, aber sehr attraktiv“

Für Horst Lumper zog Österreich mit das schwerste Los bei der EM-Endrunde. Steurer

Schwarzach „Brutal schwer“, sagte VFV-Präsident Horst Lumper in einer ersten Reaktion nach der Gruppenauslosung der EM-Endrunde. Allerdings sieht der 62-Jährige auch die andere Seite: „Tolle Spiele, mit der Niederlande und vor allem Frankreich herausragende Gegner. Nationen, gegen die wir überraschen können.“ Das Nationalteam, so Lumper, habe unter Ralf Rangnick gezeigt, dass man „mitspielen“ könne. Als etwas ungünstig erachtet der Vorarlberger Fußballpräsident die Spielorte Düsseldorf und Berlin. „Ich hätte mir vielleicht Stuttgart oder auch Frankfurt gewünscht.“ Dennoch erwartet er ein großes Aufgebot an heimischen Fußballfans bei den Spielen im Stadion.