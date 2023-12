Ralf Rangnick sieht der EM-Gruppenauslosung entspannt entgegen.

Hamburg Hammergruppe oder Losglück? Österreichs Fußball-Nationalmannschaft blickt am Samstag (18.00 Uhr/live Servus TV) gespannt nach Hamburg, wo in der Elbphilharmonie (18 Uhr, live in ServusTV) die Auslosung der sechs Gruppen für