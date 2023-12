Schwarzach Am neunten Spieltag der WHA-Challenge sind die Handballerinnen des SSV Dornbirn-Schoren auswärts gefordert. Der Tabellenführer aus dem Ländle ist am Samstag (18 Uhr) bei WAT Fünfhaus (5.) zu Gast. Im Hinspiel gab es in der eigenen Halle einen klaren 31:16-Erfolg. In der Gruppe Nord/West