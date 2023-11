Trennung I

Wien Drei Tage nach der 0:1-Niederlage in Hartberg hat sich Bundesligist SK Rapid von Trainer Zoran Barisic (53) und dessen Co Thomas Hickersberger (50) getrennt. Interimistisch übernimmt Rapid-II-Coach Stefan Kulovits (40). Auf der Suche nach einem Nachfolger will sich Sportdirektor