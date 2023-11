Der EM-Spielball verlangt viel Gefühl

EM-Turnierdirektor Philipp Lahm, seit 11. 11. 40 Jahre alt, mit dem Spielball. Reuters

Berlin Der offizielle Spielball für die EURO 2024 in Deutschland heißt „Fußballliebe“. Das verkündete Sportartikelhersteller Adidas. Am 2. Dezember dieses Jahres werden die Gruppen in der Hamburger Elbphilharmo