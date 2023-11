Viel Betrieb vor dem Gehäuse des Dornbirner EC, der auch das dritte Spiel gegen die VEU Feldkirch verlor. Die Montfortstädter gewannen in der Messeeishalle vor 210 Zuschauern mit 7:3 (2:1, 2:1, 3:1). In einem hoch emotionsgeladenen Derby wurde es im dritten Drittel so richtig ruppig. Erst kassi