Doppeltorschütze Harry Kane bejubelt seinen Führungstreffer. ap

London England hat sich für die EM 2024 in Deutschland qualifiziert. Die Three Lions gewannen die Neuauflage des Endspiels von 2021 gegen Titelverteidiger Italien mit 3:1. Bayern-Torjäger Harry per Foulelfmeter (32.) und Flachschuss