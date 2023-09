Monaco RB Salzburg bekommt es bei der fünften Teilnahme an der CL-Gruppenphase in Folge erneut mit starken Gegnern zu tun. Der ganz große Name blieb Österreichs Meister bei der Auslosung aber erspart, geht es doch gegen Portugals Meister Benfica Lissabon, Vorjahres-Finalist Inter Mailand mit ÖFB-Re