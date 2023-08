Magnus Brunner, Günther Lutz und Julian Fässler (von links).

Die Vorfreude war riesengroß auf das erste Profi-Fußball-Derby in dieser Meisterschaft. Die Anspannung war sowohl in Bregenz als auch in Dornbirn deutlich spürbar. Beide Trainer spielten das Derbyfieber etwas hinunter, was bei den Fans