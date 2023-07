Spielberg Das heuer eingeführte neue Sprintformat sorgt für immer mehr kritische Beurteilung durch die Fahrer. Was der Formel-1-Promotor und die FIA als „Aufwertung“ des Geschehens am Freitag und Samstag verstehen, löst bei den Piloten zunehmend Stress aus. Während es an den Wochenenden mit Sprint n