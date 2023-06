Krakau Groß abgeräumt haben Österreichs Aktive am vierten Wettkampftag der dritten Europaspiele in Polen. Im Skispringen gab es Gold für Jacqueline Seifriedsberger und Bronze für Sara Marita Kramer. Am Vormittag hatte Triathletin Julia Hauser bereits Silber geholt und am Abend wurde der erfolgreichs