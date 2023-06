Tirana Mit Paul Maier, Lars Matt und Daniel Struzinjski waren gleich drei Ringer des KSK Klaus bei der Europameisterschaft der Unter-17-Jährigen in Tirana (Alb) in der griechisch-römischen Stilart im Einsatz. In der Klasse bis 80 kg (23 TN) sorgte Maier als Zehnter für das herausragende Ergebnis aus