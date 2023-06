Guimares Nach ihrem Arbeitssieg gegen die Türkin Ayla Aksu (7:6(5), 3:6, 6:1) hat Tennisspielerin Tamira Paszek auch die erste Hürde beim W25-Hartplatzturnier in Guimares (Por) nach hartem Kampf gemeistert. Die 32-jährige Dornbirnerin, aktuell auf Platz 506 in der Weltrangliste, setzte sich in 2:46