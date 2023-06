EM-Revanche für Schallert/Lampert

Höchst Vier Wochen nach der Junioren-EM (U19) in Wallisellen kommt es am Samstag im Rahmen des Radballturniers in der Radlerhalle Höchst zur EM-Revanche. Im Mittelpunkt dabei die Lokalmatadore Timo Lampert/Max Schallert, die in der benachbarten Schweiz Silber holten.