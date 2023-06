Dornbirn Bereits zum achten Mal in der Vereinsgeschichte nehmen die Dornbirn Indians am Baseball-Europacup teil. Der regierende österreichische Vizemeister trifft in Bratislava ab Montag (13.30 Uhr) auf die Bättvik Butchers aus Schweden, Gastgeber Apollo Bratislava (Dienstag, 17 Uhr), die Koninklijk