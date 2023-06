Windischgarsten An der Ausgangsposition gibt es vor dem EM-Qualifikationsspiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am Samstag (20.45 Uhr/live ORF eins) in Brüssel gegen Belgien laut Nicolas Seiwald nichts zu rütteln. Die ÖFB-Auswahl geht als Außenseiter in das Duell mit dem Weltrangliste