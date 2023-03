Cortina Der EHC Lustenau startete mit einem Sieg ins Play-off-Viertelfinale der Alps Hockey League. Max Wilfan und Co. machten in Cortina ein 0:2 wett, gingen als 4:2-Sieger vom Eis. Spiel zwei der Best-of-Seven-Serie steigt morgen (19.30 Uhr) in der Rheinhalle

Torhüter Erik Hanses musste in Cortina