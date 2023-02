Kritik am Kunstrasen, Lob für die Spieler

Schwarzach Für den FC Mohren Dornbirn endet mit dem Spiel in Amstetten am Samstag eine lange Vorbereitungszeit. In der hat Cheftrainer Thomas Janeschitz seine Schützlinge auf eine neue Zeitrechnung eingestimmt. „Im Herbst konnten wir überraschen, da haben uns viele unterschätzt. Das wird jetzt nicht