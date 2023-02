Lustenau „Das erste Spiel in einem neuen Stadion. So etwas bleibt dir immer in Erinnerung.“ Stefano Surdanovic, Dreh und Angelpunkt im im Angriffsspiel der Lustenauer Austria , fiebert dem ersten Bundesligamatch in der neuen Raiffeisen-Arena gegen den LASK am Freitag (20.30 Uhr) nicht nur deshalb be