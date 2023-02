Nasice Der Bann ist gebrochen. Am neunten Spieltag der Gruppenphase in der EHF European League hat der Alpla HC Hard den ersten Sieg eingefahren. Im letzten Auswärtsspiel setzen sich die Roten Teufel vom Bodensee in Kroatien beim bisherigen Tabellenführer RK Nexe verdient mit 29:22-Toren durch. Nun