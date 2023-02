Biasca Der RHC Dornbirn hat beim 2:4 in Biasca die vierte Niederlage in Folge kassiert. Dabei waren die Gäste nach vier Minuten durch Kilian Hagspiel mit 1:0 in Führung gegangen. Der zweite Dornbirn-Treffer durch Pablo Saez diente schließlich nur noch der Ergebniskosmetik. In der NLA-Tabelle liegen