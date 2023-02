Altach Einer wird am Sonntag ganz besonders im Blickfeld stehen, zumal er gute Chancen auf einen Platz in der Startelf besitzt. Die Rede ist von Altachs neuen Stürmer Husein Balic. Am letzten Transfertag vom LASK ins Rheindorf gewechselt, winkt dem Leihspieler gleich bei seinem Debüt im SCRA-Dress e