Grabher hofft auf ersten Sieg in Linz

Linz Die Dornbirnerin Julia Grabher (26) will heute (nicht vor 16 Uhr) die Möglichkeit nutzen, den ersten Heimsieg seit zehn Jahren beim Tennisturnier in Linz zu schaffen. Österreichs Nummer 1 trifft in der ersten Runde des Upper Austria Ladies auf die US-Amerikanerin Madison Brengle. Als letzte ÖTV