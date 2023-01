St. Anton Weiter geht es für Österreichs Ski-Rennläuferinnen beim Heim-Weltcup am kommenden Wochenende in St. Anton am Arlberg mit Speed-Rennen auf der Karl-Schranz-Rennstrecke. Im Gegensatz dazu haben die Technikerinnen bis zum Riesentorlauf am 24. Jänner am Kronplatz zwei Wochen Zeit, um vor der W