Wolfurt Am Ende war es die klare 1:4-Niederlage im zweiten Spiel des Abends gegen Lochau, die Lauterach die Rekord-Finalteilnahme verbaute. Die Halbfinalgruppe 3 sollte eine besondere Dramaturgie erleben, die am Ende das Unter-18-Team der AKA Vorarlberg vor Lochau in der Tabelle vorne sah. Da sollte