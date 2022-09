Lokalsport in Kürze













Gegen den Meister und den Aufsteiger

Schwarzach Duelle der Gegensätze warten auf die beiden Ländle-Klubs in der WHA-Meisterliga der Handballerinnen. Nach dem hartumkämpften 24:23-Heimsieg gegen Graz gastiert der HC BW Feldkirch am Samstag (19 Uhr) bei Aufsteiger Tulln. Von der Papierform her die schw