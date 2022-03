Link kopiert

Panorama Knapp zwei Jahre ist es her (7. März 2020), als Magdalena Egger in Narvik bei der Junioren-WM Ski Alpin die Goldmedaille in der Abfahrt gewann. Damals war es der Auftakt der „goldenen Spiele“ für die heute 21-Jährige. In Norwegen kamen noch Gold im Super G und in der Kombination hinzu. Zwei