Wien, Klagenfurt Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner spricht sich erneut gegen eine Doppelspitze in der Partei aus. „Die oder der Parteivorsitzende sollte bei einer Wahl auch Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat sein“, sagte sie am Sonntag in der „Krone“. Zuletzt hatte sich der Kärntner Landesh