Link kopiert

Wien Es verlief ruhiger als bei den ersten Befragungen. Das lag nach Ansicht von Stephanie Krisper (Neos) und Kai Jan Krainer (SPÖ) maßgeblich am Wechsel im Vorsitz: Die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) führte am Donnerstag an Stelle von Wolfgang Sobotka (ÖVP) die Sitzung. Am zweiten