Link kopiert

Kundus Schekib Salarsai braucht nicht viele Worte, um zu beschreiben, wie es in seiner Heimatstadt Kundus nun aussieht. „Totales Chaos“, berichtet Salarsai, einer von 370.000 Menschen, die in der Großstadt im Norden Afghanistans leben, am Telefon. „Die Leute von der Regierung sind geflohen. Die Tali