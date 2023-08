Auch die Wasserrettung überwachte den Fluss. Mayer

Norbert Totschnig machte sich selbst ein Bild am Rhein.

Lustenau Wie es der Zufall wollte, war am Montag auch Norbert Totschnig (ÖVP) in Vorarlberg. Also tauschte der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaf