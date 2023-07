Aus noch unbekannter Ursache kollidierten am Donnerstagnachmittag ein Motorrad und ein Lkw auf der Hohenemser Straße in Lustenau auf Höhe des dortigen Landwirtschaftsmaschinenhändlers. Der Motorradfahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass eine Einlieferung per Hubschrauber ins LKH Feldkirch erford