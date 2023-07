Lustenau Großalarm im Raum Lustenau am Donnerstag: In den Abendstunden geriet aus bisher ungeklärten Ursachen im Abfallwirtschaftszentrum Königswiesen in Lustenau eine Halle von Loacker in Vollbrand. Laut ersten Informationen wurden die Feuerwehren von Altach, Dornbirn und Höchst zum Brand gerufen.