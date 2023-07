Granatenfund in Baugrube

Götzis Im Zuge von Grabungs­arbeiten wurden am Montag vier 15 cm große Sprenggranaten ohne Zünder gefunden. Die Baustelle wurde von der Polizei abgeriegelt und mit Stahlplatten geschlossen. Der Entminungsdienst rückte am Dienstagmorgen an und führte gegen 7 Uhr die potenziellen Kriegsrelikte ab. Es