Hard Über eine Woche nach Silvester ist in Hard wohl immer noch ein „Böllerchaot“ unterwegs: So begab sich am Sonntag um 23.35 Uhr eine bisher unbekannte Täterschaft mit offensichtlicher Zerstörungswut zu einem geparkten Pkw im Bussardweg. Dort platzierte sie unterhalb der Motorhaube einen Böller un