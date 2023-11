Jakarta In Indonesien ist ein Mann tot in einem Tigerkäfig entdeckt worden. Der 27-Jährige sei von der als Haustier gehaltenen Raubkatze wohl angegriffen und getötet worden. Die Frau des Opfers habe den Mann mit Kratzspuren am Körper und einem fehlenden Zeh im Käfig gefunden, schrieb das Nachrichte