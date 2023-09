. . . ein Mann, der betrunken und mit nur drei Reifen auf der Autobahn unterwegs war: Es habe beim Fahren leicht gerumpelt – das ist alles, was der 39-Jährige laut Polizei bemerkt haben will, der in der Nacht zum Sonntag auf der Autobahn 73 bei Bamberg angehalten wurde. Vorne links sei sein Auto au