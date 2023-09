Flüchtlinge in Wien und Burgenland in Kastenwagen gepfercht

Wien/Deutschkreutz Im Burgenland und in Wien sind in der Nacht auf Sonntag Dutzende in Kastenwagen gepferchte Flüchtlinge – darunter auch Kinder – von der Polizei befreit worden. Beim Grenzübergang Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) entdeckten Polizisten in der Nacht auf Sonntag 46 Migranten, na