Dieterskirchen Diebe haben etwa 20 Tonnen Äpfel auf einer Obstplantage im Landkreis Schwandorf in der Oberpfalz gestohlen. Nach Angaben der Plantagenbesitzerin ernteten die bislang unbekannten Täter die noch an den Bäumen hängenden Äpfel, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei dem Diebstahl ents