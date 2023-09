Mehr als 50 Tote bei Inferno in Wohnhaus

100 Feuerwehrleute brachten den Brand schließlich unter Kontrolle. afp

Hanoi Bei einem verheerenden Brand in einem Wohnhaus in Vietnams Hauptstadt Hanoi sind mindestens 56 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 100 Menschen seien am späten Dienstagabend aus dem neunstöckigen Wohnhaus gerettet wor