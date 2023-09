Lohr am Main Nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen bei einem Schulzentrum in Unterfranken ist gegen einen gleich alten Jugendlichen ein Haftbefehl erlassen worden. Der Tatverdächtige sei nun in einer Justizvollzugsanstalt, sagte ein Polizeisprecher. Der 14-Jährige soll seinen Mitschüler am Fre