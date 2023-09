. . . ein Pilot, der mit seinem Kleinflugzeug am Sonntagnachmittag in Echsenbach (Bezirk Zwettl, Niederösterreich) abgestürzt und dabei nach ersten Angaben der Feuerwehr nahezu unverletzt geblieben ist. „Es ist alles in Ordnung. Er ist auf den Füßen“, sagte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr E