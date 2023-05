Zwei Bartgeier in den Alpen ausgewildert

Berchtesgaden In den Alpen sind zwei weitere Bartgeier ausgewildert worden. Sisi und Nepomuk wurden am Mittwoch im Nationalpark Berchtesgaden in die Freiheit entlassen. „Mit der Auswilderung des Bartgeiers wird unsere ursprüngliche Artenzusammensetzung wiederhergestellt“, sagte der Leiter des Nation