In Österreich landet jährlich eine Million Tonnen Lebensmittel im Müll

Wien Eine Million Tonnen Lebensmittel landet in Österreich jedes Jahr im Müll. Würde man diese Menge zu je 18 Tonnen in Lkw laden, würden 50.000 Schwerfahrzeuge benötigt, berichtete die Wiener Tafel anlässlich des Tages der Lebensmittelrettung am morgigen Freitag.

58 Prozent aus Privathaushalten

Die P