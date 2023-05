Ottawa In Kanada hat die Regierung die Armee zur Bekämpfung der seit Anfang Mai wütenden Waldbrände in der westkanadischen Provinz Alberta entsandt. 200 Soldaten sind seit Donnerstag bereits im Einsatz, 100 weitere sollen in Kürze eintreffen. Am Donnerstag waren noch rund 80 Brandherde aktiv, 23 dav