kassel Ein sechsjähriger Junge ist in der Kasseler Nordstadt von einem Balkon eines Wohn- und Geschäftshauses gestürzt. Das Kind fiel aus dem fünften Stock rund 15 Meter in die Tiefe. Laut Polizei wurde der Junge dabei schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den Bub in ein Krankenhaus, wo er notope